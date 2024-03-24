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الإسعاف الإسرائيلي: إصابة رجل وامرأتين بحادث إطلاق نار في أسدود

24/3/2024-|آخر تحديث: 24/3/202410:13 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة