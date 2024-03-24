إسرائيل تحظر دخول قوافل الأونروا لشمال غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن إسرائيل أبلغتهم بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية إلى شمال قطاع غزة.

وأضاف في منشور على إكس "هذا أمر شائن يشير إلى تعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان.. يجب رفع هذه القيود".

في السياق ذاته، قال لازاريني إن تجميد تمويل الولايات المتحدة للوكالة حتى مارس/آذار 2025، سيؤثر سلبا على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتعليقا على موافقة الكونغرس الأميركي على قرار تمديد تجميد تمويل الأونروا، حذر لازاريني من أنّ عجز تمويل المنظمة من شأنه أن يهدد إمكانية الوصول إلى الغذاء والمأوى والخدمات الصحية الأساسية والتعليم.

وقال "سيكون لهذا القرار عواقب سلبية على اللاجئين الفلسطينيين في غزة والمنطقة".

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

لكن بعض هذه الدول راجعت في مارس/آذار الجاري قراراتها إزاء الأونروا. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرج عن 50 مليون يورو من تمويل الوكالة.