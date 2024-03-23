نائب رئيسة وزراء إيطاليا يصف ماكرون بأنه خطر على أوروبا

اتهم ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية الرئيسَ الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعريض أوروبا للخطر، وذلك بفتحه الباب أمام فكرة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وقال سالفيني -خلال تجمع أقيم في روما اليوم السبت، لقادة أوروبيين يمينيين وقوميين تحضيرا لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو/حزيران المقبل- إن اقتراح ماكرون إرسال قوات إلى أوكرانيا "شديد الخطورة وفيه تجاوز، وغير متوازن".

وتابع المسؤول الإيطالي في كلمته التي شدد فيها على قيم العائلات المحافظة "أعتقد أن الرئيس ماكرون بكلماته يشكل خطرا على بلدنا وقارتنا".

وأضاف "المشكلة لا تكمن في الأمهات والآباء بل في دعاة حرب على غرار ماكرون. يتحدثون عن الحرب وكأن لا مشكلة حاليا".

وقال سالفيني "لا أريد أن نترك لأولادنا قارة تستعد للدخول في حرب عالمية ثالثة".

وسبق أن أبدى هذا السياسي الإيطالي إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال في تعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة التي فاز بها بوتين "عندما يصوت الناس يكونون دائما على صواب".

ويتزعم سالفيني حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، المشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة جورجيا ميلوني، ويشغل أيضا منصب وزير النقل.

وخلال التجمع الذي نظمه تكتل "الهوية والديمقراطية" بالبرلمان الأوروبي، تحدث أيضا زعيم حزب تشيغا البرتغالي اليميني المتطرف الذي حقق قفزة كبيرة بانتخابات عامة في مارس/آذار الحالي، وكذلك زعيم حزب الحرية النمساوي هارالد فيليمسكي، والمرشح السابق للرئاسة الأميركية فيفيك راماسوامي.

ولم تشارك في هذا الاجتماع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، واكتفت بتوجيه رسالة عبر الفيديو.

وكانت تصريحات ماكرون الشهر الماضي -التي رفض فيها استبعاد إرسال قوات لأوكرانيا- قد أثارت ردا قويا من ألمانيا وغيرها من الشركاء الأوروبيين.