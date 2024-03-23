مظاهرات في مدن عربية وأجنبية دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي

شهدت مدن عربية وأجنبية مظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ودعا المشاركون فيها إلى وقف إطلاق النار.

فقد نظمت مدن مغربية عدة -من بينها وجدة والجديدة ومكناس وطنجة- وقفات للمطالبة بوقف تجويع سكان قطاع غزة ورفع الحصار عنهم.

وردد متظاهرون أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط شعارات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وتندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه المدنيين العزل.

ودعا المتظاهرون الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مستنكرين في الوقت نفسه عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب في غزة.

وفي سول عاصمة كوريا الجنوبية تظاهر عشرات الناشطين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وللمطالبة بوضع حد للحرب المدمرة في القطاع.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناهضة للموقف الدولي بشأن الحرب في غزة واستمرار المجازر.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الناشطين في مسيرة جابت شوارع رئيسية في سول وهم يرفعون لافتات كتبت عليها شعارات يحذر بعضها من الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين أجبرهم القصف الإسرائيلي على النزوح إلى المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وطالب المتظاهرون برفع الحصار المفروض على القطاع، ورددوا هتافات تطالب بالحرية للشعب الفلسطيني.

كما تشهد مدن بريطانية اليوم مظاهرات تدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وضمن هذه التحركات يتجمع محتجون أمام مكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، للضغط عليه لتغيير موقفه من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى استشهاد نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 74 ألفا آخرين ودمرت ثلث المباني في القطاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.