مقتل ضابط صف إسرائيلي في عملية دير بزيع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط صف، وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة، جراء العملية التي نفذها الفلسطيني مجاهد بركات منصور في قرية دير بزيع قرب رام الله بالضفة الغربية، أمس الجمعة، والذي استشهد بعد اشتباكه مع الجنود على مدى ساعات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضابط الصف الذي قُتل ينتمي لوحدة دوفدفان من وحدات النخبة.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بإصابة 7 جنود إسرائيليين بجروح في الاشتباكات التي وقعت صباح أمس مع المسلح الفلسطيني الذي هاجم حافلة مستوطنين في دير بزيع غرب رام الله، مؤكدا أن جروح اثنين على الأقل من الجنود المصابين خطيرة.

واستمر الاشتباك لساعات، حيث لم يتمكن جيش الاحتلال من إيقاف منصور إلا باستهدافه بواسطة مروحية أطلقت عليه صاروخا، مما أدى لاستشهاده، وفق شهود ومقاطع فيديو متداولة.

عاجل || الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل جندي من وحدة دوفدوفان خلال عملية رام الله يوم أمس وهو القتيل هو إيلي ديفيد غارفينكل، 21 عامًا من ماستيريا وإصابة ضباط آخرين pic.twitter.com/B8renNaevl — خديجة🇵🇸الجبالي🔻غزة.رفح..🇵🇸 (@2Ytymt2) March 23, 2024

وتحدثت تقارير صحفية إسرائيلية عن خطورة هذه العملية العسكرية، مشيرة إلى أن منصور عنصر سابق بجهاز الأمن الوطني الفلسطيني وأنه تمكن من إيقاع إصابات دقيقة كما أسقط إحدى المسيّرات الإسرائيلية أثناء الاشتباك.

وفور وقوع هذه العملية والتعرف على هوية الشهيد، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مسقط رأسه بلدة دير بزيع، وحاصرت منزل والده، وبدأت في استجواب أفراد عائلته، وفق ما صرح به للجزيرة نت رئيس مجلس محلي البلدة عماد الطويل.

مجاهد إسم ومسمى..

منفذ عملية إطلاق النار برام الله هو الشهيد مجاهد بركات منصور عسكري متقاعد في جهاز حرس الرئيس. السلام لأبناء أبو جندل .. المتمردين على الأوامر .. مقيمي الحجة على كل أصحاب السلاح والعساكر، السلام على شباب فتّح الشرفاء من يريدون إعادتها لصورتها الأولى.. pic.twitter.com/IvsWDjOr5N — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 22, 2024

وأضاف رئيس المجلس أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وتوجهت إلى منزل ذوي الشهيد -الذي احتجزت جثمانه- وضربت حصارا حوله. وذكر أن "الشهيد يبلغ من العمر 31 عاما، وهو متزوج وله عدة أبناء، توفي أحدهم قبل أيام".

وكشف أن الشهيد كان سابقا عنصرا في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وقدم استقالته قبل نحو 7 سنوات، واتجه إلى الأعمال الحرة.

ويقدر عدد سكان دير بزيع بنحو 3 آلاف نسمة، ويغلق الاحتلال أحد مداخلها الرئيسية، فضلا عن الاستيطان الذي استهدف محمية طبيعية من أراضي البلدة.