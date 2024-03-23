نجا من القصف ولم ينج من الجوع.. أبو عبيدة يعلن وفاة أسير إسرائيلي

أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وفاة الأسير الإسرائيلي ييجيف بوخطاف (34 عاما) نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وقال المتحدث باسم القسام "كنا حذرنا سابقا أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان ونقص الغذاء".

وسبق أن كشف أبو عبيدة أن "عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرا".

وقال أبو عبيدة إن القسام حرصت طوال الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى "ولكن بات واضحا أن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف".

ومع قتل عدد من الأسرى في عمليات القصف الإسرائيلي ولإيضاح موقف القسام من علمية التبادل، فإن أبو عبيدة شدد على أن موقف الكتائب يتمثل في أن "الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أسرى أحياء أو 10 هو الثمن نفسه الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو".

وفي وقت سابق اليوم السبت، كشفت مصادر للجزيرة أن رد إسرائيل الذي قدم للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضمن رفضا لوقف الحرب وانسحاب قواتها من القطاع وعودة النازحين بلا شروط، مشيرة إلى أن الرد حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل.

وقدم الرد الإسرائيلي نقاطا مفصلة فيما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات. وبشأن عودة النازحين، عرض عودة مقيدة لألفي شخص يوميا من النازحين إلى شمال القطاع، وذلك بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الاتفاق.

وبحسب المصادر، فإن الاحتلال اشترط الإفراج بالمرحلة الأولى عن 40 محتجزا إسرائيليا حيا من كل الفئات، كما رفض طلب حماس الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة، وعرض خمسة فقط يحددهم من طرفه.