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صلاة متزامنة بنيويورك لمسلمين ومسيحيين ويهود دعما لغزة

نيويورك.. صلاة متزامنة لمسلمين ومسيحيين ويهود دعما لغزة
الصلاة المتزامنة عقدت داخل قاعة مشتركة في كنسية بنيويورك (مواقع التواصل)
23/3/2024

أدى مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس بمدينة نيويورك الأميركية صلاة في توقيت متزامن للتعبير عن تضامنهم مع غزة المحاصرة، وللمطالبة بوقف إطلاق نار فوري بالقطاع، الذي يتعرض للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 6 أشهر.

وتداولت مجموعات دينية، بينها مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، و"اليهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية" (يهودية أميركية) أمس الجمعة صورا ومقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أداء مسلمين ومسيحيين ويهود صلاة في توقيت متزامن وبغرفة واحدة داخل كنيسة من أجل الدعاء لأهل غزة المحاصرين.

كما أظهرت المقاطع المصورة المصلين، الذين يرتدي معظمهم الكوفية الفلسطينية، وهم يتضرعون بالدعاء لغزة، وقد علت وجوههم نظرات التعاطف والحزن الشديد لمعاناة الفلسطينيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

وكتبت مجموعة "اليهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية"، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، "يا لها من ليلة جميلة اجتمعت فيها الدعوة الأخلاقية العاجلة لقادة المسلمين واليهود والمسيحيين والهندوس لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

كما نشرت المجموعة اليهودية صورا لإفطار جماعي استضافته الكنيسة نفسها تحت اسم "إفطار من أجل وقف إطلاق النار بغزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مما أودى بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول