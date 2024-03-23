صلاة متزامنة بنيويورك لمسلمين ومسيحيين ويهود دعما لغزة

أدى مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس بمدينة نيويورك الأميركية صلاة في توقيت متزامن للتعبير عن تضامنهم مع غزة المحاصرة، وللمطالبة بوقف إطلاق نار فوري بالقطاع، الذي يتعرض للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 6 أشهر.

وتداولت مجموعات دينية، بينها مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، و"اليهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية" (يهودية أميركية) أمس الجمعة صورا ومقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أداء مسلمين ومسيحيين ويهود صلاة في توقيت متزامن وبغرفة واحدة داخل كنيسة من أجل الدعاء لأهل غزة المحاصرين.

كما أظهرت المقاطع المصورة المصلين، الذين يرتدي معظمهم الكوفية الفلسطينية، وهم يتضرعون بالدعاء لغزة، وقد علت وجوههم نظرات التعاطف والحزن الشديد لمعاناة الفلسطينيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

We intentionally held Jewish, Christian, and Muslim prayers in the same room at the same time, letting the sounds of our traditions and prayers wash over each other as we prayed together. #Iftar4Ceasefire #BreakFast4Ceasefire pic.twitter.com/6wHgUoMRmv — Jews for Racial & Economic Justice (@JFREJNYC) March 22, 2024

وكتبت مجموعة "اليهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية"، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، "يا لها من ليلة جميلة اجتمعت فيها الدعوة الأخلاقية العاجلة لقادة المسلمين واليهود والمسيحيين والهندوس لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

كما نشرت المجموعة اليهودية صورا لإفطار جماعي استضافته الكنيسة نفسها تحت اسم "إفطار من أجل وقف إطلاق النار بغزة".

We are setting up for tonight’s #BreakFast4Ceasefire, taking place in 7+ cities around the country! In NYC, we’re being hosted by the beautiful St. Luke AME Church. Tune in live: https://t.co/y2jjBTy7gq pic.twitter.com/njuL5xM3HA — Jews for Racial & Economic Justice (@JFREJNYC) March 21, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مما أودى بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.