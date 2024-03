صلاة متزامنة بنيويورك لمسلمين ومسيحيين ويهود دعما لغزة

أدى مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس بمدينة نيويورك الأميركية صلاة في توقيت متزامن للتعبير عن تضامنهم مع غزة المحاصرة، وللمطالبة بوقف إطلاق نار فوري بالقطاع، الذي يتعرض للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 6 أشهر.

وتداولت مجموعات دينية، بينها مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، و"اليهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية" (يهودية أميركية) أمس الجمعة صورا ومقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أداء مسلمين ومسيحيين ويهود صلاة في توقيت متزامن وبغرفة واحدة داخل كنيسة من أجل الدعاء لأهل غزة المحاصرين.

كما أظهرت المقاطع المصورة المصلين، الذين يرتدي معظمهم الكوفية الفلسطينية، وهم يتضرعون بالدعاء لغزة، وقد علت وجوههم نظرات التعاطف والحزن الشديد لمعاناة الفلسطينيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

We intentionally held Jewish, Christian, and Muslim prayers in the same room at the same time, letting the sounds of our traditions and prayers wash over each other as we prayed together. #Iftar4Ceasefire #BreakFast4Ceasefire pic.twitter.com/6wHgUoMRmv

— Jews for Racial & Economic Justice (@JFREJNYC) March 22, 2024