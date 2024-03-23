زعيم مجلس الشيوخ يعلن التوصل لاتفاق يجنب أميركا شللا إداريا

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، أن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس توصلوا لاتفاق يقضي بإجراء تصويت لاستكمال الميزانية الفدرالية لعام 2024 وتجنب إغلاق حكومي.

وفوّت أعضاء مجلس الشيوخ مهلة، انتهت منتصف الليل مساء أمس الجمعة، لتمرير حزمة بقيمة 1.2 ترليون دولار لتجنب إغلاق وكالات رئيسية، لكن زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك شومر قال إن عمليات تصويت متوقعة قريبا من شأنها أن تحول دون توقف عمليات حكومية.

ومن الشائع جدا أن يتم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس في اللحظة الأخيرة، خاصة في القضايا المتعلقة بالموازنة.

وهناك عواقب كثيرة تترتب على عدم الاتفاق على الميزانية ودخول الدولة في شلل، من بينها عدم دفع رواتب الجيش وعناصر الأمن وموظفي النقل العام، كما قد تؤدي لتوقف عمل بعض الإدارات، وتجميد بعض المساعدات.

ولا يؤيد معظم الأميركيين هذا الوضع، وستكون معظم آثاره ملموسة في بداية الأسبوع إذا ما حدث.

وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب خلافات حزبية بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين المؤيدين لتبني الصرامة في التعاطي مع الموازنة.