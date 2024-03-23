حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف تنفيذه أربع هجمات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية وفي مزارع شبعا المحتلة، في حين قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي كفر شوبا وشبعا في جنوب لبنان.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي بمسيّرتين، كما قصفوا التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأكد الحزب تحقيق إصابات مباشرة في الموقعين.

كما اعلن الحزب أن مقاتليه قصفوا بقذائف المدفعية والاسلحة المناسبة ثكنة راميم وموقع بياض بليدا.

وقالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن مسيرتين سقطتا في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وكان حزب الله قد أعلن تنفيذه أمس ست هجمات على القوات الإسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية وفي تلال كفرشوبا المحتلة.

"حزب الله" يعلن تنفيذه 6 هجمات على القوات الإسرائيلية في تلال كفر شوبا المحتلة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/Q4XZP7Uzm4 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 23, 2024

من جهته أفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق اليوم بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة إصبع الجليل شمال إسرائيل.

وفي المقابل أفاد مراسل الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدتي شبعا وكفرشوبا وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.