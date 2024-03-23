بانوراما الجزيرة نت.. ماذا يخطط الاحتلال في غزة؟

لا شك أن إدارة قطاع غزة تشكل معضلة كبرى لإسرائيل، ولعل ذلك كان واضحا في إعلان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو -منذ اللحظات الأولى لعدوانه على قطاع غزة- بأنه لن يسمح بعودة حكم حماس!

ومنذ بداية العام، تسرّبت إلى الإعلام خطة للجيش الإسرائيلي تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العائلات والعشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية فيها، بل إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية تواصل مع بعض وجهاء العائلات في غزة، لكنهم رفضوا التعاون إلا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في القطاع.

كما ترددت أصداء خطط لعود السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة، من خلال رئيس المخابرات العامة ماجد فرج الذي قيل إنه وضع قائمة مرشحين من أعضاء فتح في القطاع، ليخضعوا للتدريب تحت إشراف أميركي، تمهيدا للقيام بهذه المهمة.

الحلقة الرابعة من بانوراما الجزيرة نت، تقصّت ما ورد بشأن خطط الاحتلال الإسرائيلي لغزة، والتقارير التي تناولت ذلك، وسلطت الضوء على تفاعل العشائر والفصائل الفلسطينية معه، وتعليقات المحللين بشأنه، لتقدّم للمتابع إحاطة وافية بهذه القضية.