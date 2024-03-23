الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال قتل 100 وأعدم كوادر طبية بمجمع الشفاء

قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 100 شخص داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف الثوابتة في تصريحات للجزيرة في وقت مبكر اليوم السبت إن قوات الاحتلال أعدمت بعض الكوادر الطبية داخل المجمع.

وتابع أن 4 مرضى توفوا داخل المنشأة الصحية الأكبر في قطاع غزة نتيجة منع الجيش الإسرائيلي علاجهم، ووصف الوضع داخل المجمع بالمأساوي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه وحصاره لمجمع الشفاء لليوم السادس، وفي وقت سابق اعتقلت القوات المقتحمة مئات النازحين وعددا من أفراد الطواقم الطبية داخل المجمع.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بوفاة 3 مرضى داخل المجمع بسبب الحصار ومنع قوات الاحتلال وصول الأدوية إليه.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن قوات الاحتلال احتجزت أمس الجمعة نحو 240 من المرضى ومرافقيهم و10 من الكوادر الصحية داخل المستشفى.

كما قالت الوزارة إن الاحتلال قصف مباني عدة وأحرق قسم الشرايين في مجمع الشفاء الطبي.

وأفاد شهود عيان للجزيرة بأن جيش الاحتلال كان يطلب من المحاصرين في المستشفى تسليم أنفسهم وسط إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات.