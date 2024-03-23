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الأردن يتابع أنباء اعتقال إسرائيل مسلحيْن بعد اجتيازهما الحدود

Israelis visit the Naharayim park on Israel-Jordan border, Monday, Oct. 21, 2019. The Naharayim park opened 25 years ago as a symbol of the landmark peace agreement between Israel and Jordan. Now, as the two countries mark a quarter century of official relations, the park and its "Isle of Peace" are being shuttered.  (AP Photo/Ariel Schalit)
حوادث التسلل عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية تعد أمرا نادر الحدوث (أسوشيتد برس)
23/3/2024

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فجر اليوم السبت، أنها تتابع أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد باعتقال مسلحيْن في قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما حدود المملكة باتجاه الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الوزارة -في بيان- أنها تتابع مع السلطات الإسرائيلية من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب للتحقق من صحة هذه الأنباء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية، باعتقال مسلحيْن بعد اجتيازهما الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية قادمين من الأردن.

ولم يصدر أي توضيح من السلطات الإسرائيلية حول تفاصيل الحادثة، أو هوية المعتقلين.

وتندر حوادث التسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.

وكانت تل أبيب أعلنت في 31 يوليو/تموز الماضي أن 7 أشخاص تسللوا من الأردن نحو إسرائيل، التي أعادتهم جميعهم للأردن بعد إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة للحدود الأردنية، وتزامنا مع إعلان إسرائيل إحباطها عملية تهريب أسلحة من الأردن للضفة الغربية.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بـ3 معابر هي، الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

المصدر : الجزيرة + الأناضول