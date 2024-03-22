خرجت مظاهرات عدة اليوم الجمعة في عدد من الأقطار العربية تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اليمن

فقد تظاهر عشرات آلاف اليمنيين في "ميدان السبعين" بالعاصمة صنعاء استجابة لدعوة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) تحت شعار "عملياتنا مستمرة.. أوقفوا عدوانكم".

وبحسب وكالة سبأ التابعة للجماعة، فقد "رفعت الحشود الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات منددة بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن، واستمرار المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة".

وطالب بيان تُلي على هامش المظاهرة "القوات المسلحة اليمنية (في إشارة لقوات الحوثيين) بمزيد من العمليات النوعية ضد العدو الصهيوني والأميركي والبريطاني".

كما وجه البيان "نداء للشعوب العربية والإسلامية وكافة شعوب العالم الحر لتصعيد المواقف المناصرة للشعب الفلسطيني والضغط على الأنظمة والحكومات لاتخاذ مواقف حازمة تردع الكيان الصهيوني عن مواصلة ارتكاب الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني"، بحسب الوكالة ذاتها.

الأردن

وفي الأردن، واصل الأردنيون احتجاجاتهم في العاصمة عمان وعدد من المحافظات والقرى والمخيمات للأسبوع الـ24 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وارتبط عنوان مسيرات اليوم بأن الخيار لتحرير فلسطين لا يكون إلا عن طريق المقاومة، حيث نظمت مسيرة وسط البلد في عمان تحت شعار "من الكرامة إلى غزة.. خيارنا المقاومة".

وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى القطاع المحاصر.

كما خرجت مظاهرات في مدن الكرك والزرقاء وعجلون نصرة لفلسطين، وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

المغرب

وفي المغرب، نظم مئات المغاربة وقفات تضامنية مع غزة للمطالبة بوقف التجويع والحصار المفروض عليها، ودعم صمود الفلسطينيين بالقطاع الذي يعاني ويلات الحرب منذ أشهر.

ونظمت الوقفات التضامنية عقب صلاة الجمعة بعدة مدن، مثل الجديدة (غرب)، وطنجة وسيدي سليمان ومكناس (شمال)، ووجدة وجرسيف (شرق).

وجاءت الوقفات استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

ونظمت الهيئة هذه المظاهرات للجمعة الـ23 على التوالي منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحملت شعار "أوقفوا التجويع، وارفعوا الحصار".

وردد المحتجون شعارات تدعم الشعب الفلسطيني، وترفض ما يمارس في حقه من تقتيل وتنكيل وتجويع خاصة بغزة، وتطالب بوقف الحصار.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"غزة رمز العزة"، و"بالروح بالدم، نفديك يا أقصى".

تونس

وفي تونس، نظم حزب التحرير (حزب إسلامي) مسيرة داعمة لأهالي غزة عقب صلاة الجمعة باتجاه المسرح البلدي بتونس العاصمة.

وحملت المسيرة عنوان "يا جيوش المسلمين نصرة غزة واجبة" ورفع المشاركون لافتات تشير إلى أعداد القتلى والجرحى وتنادي بالجهاد نصرة للفلسطينيين.

كما ردد المتظاهرون شعارات من قبيل "يا جيوش المسلمين غزة تنادي وفلسطين" و"غزة تنادي يا جيوش من ينصرها على الوحوش؟ "و"في رمضان.. في رمضان انصر غزة يا رحمن" و"علّوا الصوت يا علماء أين الغيرة على الدماء؟".

قبل قليل مسيرة #الدراز نصرةً لغزة .. يبقى شعبنا البحريني شعب لا يتخلى عن نصرة #القضية_الفلسطينية عامة و #غزة خاصة وقدم القرابين على هذا الطريق ، ولم يتوقف منذا القدم وحتى اليوم وخصوصا بعد #7octobre عن المسيرات والوقفات وهي رسالة للشعوب العربية ولمن لا يعرف شعب #البحرين pic.twitter.com/ce7UizN341 — Adel Al.Marzooq (@AdelAlmarzooq) March 22, 2024

البحرين

وفي البحرين، نشرت منصات وحسابات محلية مشاهد لمظاهرة شعبية في مدينة الدراز شمال غرب البلاد خرجت نصرة لفلسطين وغزة وللمطالبة بوقف الحرب ووقف تجويع سكان القطاع.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.