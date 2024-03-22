غارات على صنعاء والحديدة والجيش الأميركي يعلن تدمير أسلحة للحوثيين

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بأن القوات الأميركية والبريطانية قصفت مواقع في صنعاء والحديدة، في حين قال الجيش الأميركي إنه دمر صاروخين باليستيين وزورقا مسيّرا في مناطق سيطرة الجماعة.

وقال الإعلام التابع للحوثيين، مساء الجمعة، إن القوات الأميركية والبريطانية نفذت غارات على صنعاء، كما شنت غارتين على مزرعة سردد بمنطقة الكدن شرقي الحديدة بغرب اليمن.

وفي وقت سابق، قالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان إنها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن وزورقا مسيّرا.

وأضافت القيادة أن العملية جرت بعد التأكد من أن هذه الأسلحة تمثل "تهديدا وشيكا" لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

ودعمًا للمقاومة الفلسطينية تستهدف جماعة الحوثيين السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها منذ الأسابيع الأولى للحرب على غزة. وقد وسعت الجماعة دائرة هجماتها لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الحوثيون إنهم استهدفوا أكثر من 70 سفينة منذ بدء العمليات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، كما أعلنوا توسيع نطاق عملياتهم إلى المحيط الهندي لمنع السفن الإسرائيلية من الإبحار نحو رأس الرجاء الصالح.