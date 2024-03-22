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غارات على صنعاء والحديدة والجيش الأميركي يعلن تدمير أسلحة للحوثيين

Demonstrators, predominantly Houthi supporters, hold assault rifles as they rally to show support to the Palestinians in the Gaza Strip, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Sanaa, Yemen February 16, 2024. REUTERS/Khaled Abdullah
جماعة أنصار الله الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء للتضامن مع الشعب الفلسطيني (رويترز-أرشيف)
22/3/2024

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بأن القوات الأميركية والبريطانية قصفت مواقع في صنعاء والحديدة، في حين قال الجيش الأميركي إنه دمر صاروخين باليستيين وزورقا مسيّرا في مناطق سيطرة الجماعة.

وقال الإعلام التابع للحوثيين، مساء الجمعة، إن القوات الأميركية والبريطانية نفذت غارات على صنعاء، كما شنت غارتين على مزرعة سردد بمنطقة الكدن شرقي الحديدة بغرب اليمن.

وفي وقت سابق، قالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان إنها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن وزورقا مسيّرا.

وأضافت القيادة أن العملية جرت بعد التأكد من أن هذه الأسلحة تمثل "تهديدا وشيكا" لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

ودعمًا للمقاومة الفلسطينية تستهدف جماعة الحوثيين السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها منذ الأسابيع الأولى للحرب على غزة. وقد وسعت الجماعة دائرة هجماتها لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الحوثيون إنهم استهدفوا أكثر من 70 سفينة منذ بدء العمليات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، كما أعلنوا توسيع نطاق عملياتهم إلى المحيط الهندي لمنع السفن الإسرائيلية من الإبحار نحو رأس الرجاء الصالح.

المصدر : الجزيرة