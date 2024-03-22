الجزائر تعلن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة

أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس الخميس أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات الرئاسة في السابع من سبتمبر/أيلول القادم، وهو ما يعني تقديمها بـ3 أشهر عن موعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول.

وجاء هذا الإعلان في بيان للرئاسة الجزائرية عقب اجتماع ترأسه تبون لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية وحضره رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ورئيس الوزراء نذير العرباوي.

كما حضر الاجتماع رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام، ووزير الداخلية إبراهيم مراد، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ميلود شرفي.

ووفق البيان، فقد "تقرّر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حُدّد تاريخُها بيوم السبت السابع من سبتمبر/أيلول 2024، على أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة (تحديث قوائم الناخبين استعدادا للاقتراع) يوم الثامن من يونيو/حزيران 2024".

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية دوافع تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.

وانتخب تبون رئيسا للجزائر في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحسب نص الدستور، لكنه لم يعلن بعد ترشحه رسميا.