وفاة 3 مرضى بمجمع الشفاء في غزة والاحتلال يواصل حصاره لليوم الخامس على التوالي

أفاد مراسل الجزيرة بوفاة 3 مرضى داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، ويمنع وصول الأدوية إلى المجمع.

وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال يقصف محيط المجمع بشكل مستمر، وأن أعمدة الدخان تتصاعد من المجمع والمنازل المحيطة به.

وكشف أن عائلات المرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي أطلقت مناشدات لنقلهم إلى مستشفيات أخرى، وذلك بعد تركهم دون علاج أو رعاية منذ عدة أيام.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن -أمس- أن جيش الاحتلال تعمَّد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء حيث منع عنهم الدواء والكهرباء والأكسجين منذ احتلاله للمجمع.

وأضاف المكتب الحكومي أن 4 من المرضى فارقوا الحياة ممن كانوا على أجهزة التنفس الصناعي في غرف العناية المركزة، بعد أن قطع جيش الاحتلال عنهم التيار الكهربائي.

ودان الجرائمَ التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

وحمّل المكتب الإعلامي الفلسطيني الإدارةَ الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

وقد رصد مراسلنا أشرف أبو عمرة وصول عدد من العائلات الفلسطينية النازحة من مجمع الشفاء عبر شارع الرشيد. وتحدث النازحون عن وضع كارثي داخل المستشفى وفي محيطه.

في سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي أن عمليته العسكرية مستمرة في مجمع الشفاء.

وأضاف جيش الاحتلال أن العملية تتم بمشاركة اللواء 401، ووحدة الكوماندوز البحرية تحت إمرة الفرقة 162.

وأعلن الجيش ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في منطقة مستشفى الشفاء غرب غزة إلى 150، واعتقال المئات.

وأضاف أن الجنود قتلوا نحو 150 شخصا في منطقة المستشفى، واعتقلوا "مئات المشتبه بهم وعثروا على أسلحة"، فيما تتحدث مصادر فلسطينية عن أن عمليات القتل والاعتقالات تطال المدنيين النازحين إلى المستشفى.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى مواصلة توغلاته في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

في المقابل، نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لتصدي مقاتليها للقوات الإسرائيلية في مدينة غزة. وتظهر الصور استهداف عدد من الآليات المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي.

كما بثت القسام صورا قالت إنها لقتل قناص إسرائيلي أثناء تحصنه في مبنىً شرق المجمع الطبي، بمدينة غزة.