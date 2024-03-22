اشتباكات وانفجارات في طوباس والاحتلال ينفذ اقتحامات جديدة بالضفة

اندلعت في وقت مبكر اليوم الجمعة مواجهات مسلحة في مدينة طوباس بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت اقتحامات ليلية جديدة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفاد مراسل الجزيرة بحدوث اشتباكات وسماع دوي انفجارات إثر اقتحام قوات إسرائيلية مدينة طوباس.

وقالت مصادر فلسطينية إن مقاومين استهدفوا القوات التي اقتحمت طوباس بعبوات ناسفة، وبث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للاشتباكات.

تغطية صحفية: لحظة استهداف آلية لجيش الاحـــتلال بعبوة وصليات من الرصاص خلال اقتحام طوباس. pic.twitter.com/limIKUks38 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 22, 2024

وفي شمالي الضفة أيضا، أفاد ناشطون بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي نزال في قلقيلية ودهمت منزل الأسير محمد ملحم.

كما أفادت المصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه قوات إسرائيلية أثناء اقتحامها قلقيلية.

وبالتزامن، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين وبلدة علار شمال طولكرم شمالي الضفة أيضا.

وفي جنوبي الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، بحسب مراسل الجزيرة.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز شعفاط، وأظهرت مقاطع مصورة استخدام الشبان الألعاب النارية في مواجهة جنود الاحتلال.

حملة اغتيالات

وتأتي الاقتحامات الجديدة بعد يوم شهد عمليات اغتيال إسرائيلية استهدفت مقاومين فلسطينيين في جنين وطولكرم وأريحا.

ووقعت الاغتيالات خصوصا في مخيم جنين وفي مخيم نور شمس بطولكرم ومخيم عقبة جبر في أريحا.

واستخدم الاحتلال الطائرات المسيرة في استهداف المقاومين بمخيمي جنين ونور شمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس إن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 خلال ساعات.

تغطية صحفية : "مستوطنون يهاجمون منزلا في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس ويحطمون نوافذه". pic.twitter.com/F4ffLAZzTW — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 22, 2024

مستوطنون يهاجمون منزلا

في غضون ذلك، نقلت مواقع فلسطينية عن مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا في وقت مبكر اليوم منزلا في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية وحطموا نوافذه.

ويأتي الهجوم في إطار سلسلة من الاعتداءات يرتكبها مستوطنون على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية بالتوازي مع الاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي.