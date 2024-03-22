اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في محيط سلاح الإشارة

قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط سلاح الإشارة بمنطقة بحري شمال العاصمة الخرطوم.

وقصف الجيش من مواقعه في أم درمان مواقع تابعة للدعم السريع في الخرطوم بحري.

في الوقت نفسه، نشر الجيش السوداني صورا لعربات عسكرية ومعدات قتالية، قال إنه استولى عليها من قوات الدعم السريع خلال المعارك التي دارت الأسبوع الماضي، وأعلن إثرها سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.

من ناحية أخرى، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا إن الجيش قرر مواصلة القتال مهما كانت التكلفة.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام حشد من الجنود والضباط بمدينة كوستي، عاصمة ولاية النيل الأبيض.

ويخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وأعلن الجيش السوداني الأسبوع الماضي سيطرته على مجمع الإذاعة والتلفزيون، وإلحاقه هزيمة بقوات الدعم السريع التي ظلت تسيطر على المجمع وأحياء أم درمان القديمة منذ بدء الحرب.