استطلاع: 46% من الشباب الأميركي يرفضون حرب إسرائيل على غزة

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للدراسات في واشنطن بالولايات المتحدة أن 46% من الشباب الأميركيين المستطلعة آراؤهم يرون أن الرد الإسرائيلي على هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي غير مقبول.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن استطلاع الرأي الذي شارك فيه 12 ألفا و693 أميركيا من فئات عمرية وديانات مختلفة، أظهر أن 21% من الشباب الأميركي يرون أن الرد الإسرائيلي مقبول، في حين قال 32% إنهم غير متأكدين مما إذا كان الرد الإسرائيلي مقبولا أم لا.

وتكشف نتائج الاستطلاع انقسام الشارع الأميركي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي حصدت حتى الآن أرواح نحو 32 ألف فلسطيني، وتسببت في إصابة أكثر من 74 ألفا آخرين، ودمرت ثلث مباني القطاع وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وبينما تشير النتائج بجلاء إلى أن معظم الشباب يرفضون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ويرون سلوك إسرائيل في الحرب غير مقبول، يرى 53% من كبار السن المستطلعة آراؤهم ممن هم فوق سن 65 عاما أن رد إسرائيل بشن الحرب على غزة مقبول، مقابل 29% من نفس الفئة العمرية رأوا أن الرد غير مقبول.

ولم يأت الاستطلاع بجديد فيما يتعلق بوجهة نظر اليهود الأميركيين حول الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، حيث تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 62% من الأميركيين اليهود يرون أن سلوك إسرائيل في حربها على غزة مقبول، في حين شاطرهم 5% فقط من المسلمين المستطلعة آراؤهم نفس الرأي.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد الولايات المتحدة حراكا مناهضا للحرب ومطالبا بوقفها في عدة مدن وولايات، كما شهدت الجامعات الأميركية احتاجاجت طلابية قوية مطالبة بوقف الحرب المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 5 أشهر.