مقتل 17 جنديا ومدنيا إسرائيليا في هجمات حزب الله منذ بدء حرب غزة

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء أمس الأربعاء، إن 17 مدنيا وجنديا إسرائيليا قتلوا في هجمات لحزب الله اللبناني التي بدأت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت الهيئة أن "17 مدنيا وجنديا إسرائيليا قتلوا، سقط غالبيتهم جراء إصابتهم بصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة أطلقها حزب الله، من جنوب لبنان، منذ بداية المواجهات بعد حرب غزة".

وعادة، لا تعلن السلطات الإسرائيلية عن القتلى من الجنود الذين يسقطون في المواجهات المتواصلة على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 3 آلاف و500 صاروخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل منذ بداية المواجهات مع حزب الله.

كما رصد الجيش إطلاق 38 صاروخا من الأراضي السورية قال إنها "لم تسفر عن إصابات في صفوف الإسرائيليين"، وفق المصدر ذاته.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.