لليوم الثاني تواليا.. القسام تدمر دبابات إسرائيلية بمحيط "الشفاء" من مسافة صفر

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد جديدة من استهداف مقاتليها آليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

واستهدف مقاتلو القسام آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" من مسافة صفر، وتمت إصابتها بصورة مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وفق المشاهد التي عرضتها الجزيرة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، عرضت القسام لقطات توثق عملية قنص أحد قناصي جيش الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي بطلق ناري مضاد للتحصينات.

وهذه المرة الثانية -بعد أمس الأربعاء- التي تبث فيها كتائب القسام مشاهد من تصدي مقاتليها للقوات والآليات الإسرائيلية المتوغلة منذ أيام بالقرب من أكبر مجمع طبي في قطاع غزة.

وتزامنا مع بدء العملية الإسرائيلية فجر الاثنين الماضي، أعلنت كتائب القسام أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء، وأنها "تستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.