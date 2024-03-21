قتلى وجرحى بتفجير انتحاري جنوبي أفغانستان

قال مسؤول محلي -اليوم الخميس- إن تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين خارج مصرف في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان.

وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني إن الانفجار استهدف مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون خارج فرع بنك كابل الجديد في قندهار حوالي الساعة الثامنة صباحا (03:30 بتوقيت غرينتش).

وقال سمنغاني "عادة ما يتجمع مواطنونا هناك لاستلام رواتبهم" مضيفا أن الضحايا كانوا من المدنيين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

يشار أن مكتب بنك كابل يقع في موقع مهم بولاية قندهار بجانب مقر الشرطة، ويبعد كيلومترا واحدا عن مقر حاكم الولاية.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان قبل أكثر من عام شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات استهدفت مساجد بعضها للشيعة، وقتل فيها المئات، وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية العديد من تلك التفجيرات.