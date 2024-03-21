ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في قندهار بأفغانستان إلى 20 قتيلا

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي وقع صباح اليوم الخميس في قندهار جنوب أفغانستان إلى 20 قتيلا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر طبي في المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت السلطات الأفغانية أفادت في حصيلة نشرتها في بيان صباحا بسقوط 3 قتلى و12 جريحا بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مصرف ونسبته إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني إن الانفجار استهدف مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون خارج فرع بنك كابل الجديد في قندهار حوالي الساعة الثامنة صباحا (03:30 بتوقيت غرينتش).

وقال سمنغاني: "عادة ما يتجمع مواطنونا هناك لاستلام رواتبهم" مضيفا أن الضحايا كانوا من المدنيين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

يشار أن مكتب بنك كابل يقع في موقع مهم بولاية قندهار بجانب مقر الشرطة، ويبعد كيلومترا واحدا عن مقر حاكم الولاية.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان قبل أكثر من عام ونصف العام شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات استهدفت مساجد بعضها للشيعة، وقتل فيها المئات، وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية العديد من تلك التفجيرات.