فيديو غانتس وأدرعي على مائدة رمضانية لعائلة من بدو النقب يثير غضب المغردين

انتشر فيديو على منصات التواصل يظهر استضافة عائلة من بدو النقب على الإفطار عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس والمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ومجموعة من الضباط وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.

وبدأ المغردون في تداول المقطع الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل، وأثار حالة من الغضب بين جمهور منصات التواصل.

الصهاينة بيني غانتس وأفيخاي أدرعي

على مائدة إفطار عربية في النقب من هي العائلة التي استضافتهم؟

لماذا ينضم أفراد من بدو النقب بالجيش؟ مقطع متداول ل/ الوزير بيني غانتس

وعضو الكنيست شوستر

يتناولون وجبة الإفطار

من باب التضامن في شهر رمضان

مع عائلة الزيادنة من "بدو النقب"،

التي… pic.twitter.com/epUxCTrgpz — م. فايز الفرحان Fayez ALanazi (@fayezalanazi) March 21, 2024

وتساءل مدونون عن العائلة التي استضافت غانتس في الوقت الذي يقصف فيه الأطفال والنساء والشيوخ في غزة منذ 6 أشهر، فأجاب بعض المتابعين أن العائلة التي استضافتهم هي عائلة علي الزيادنة، ولها اثنان من أبنائها محتجزان لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

الخيانة والخذلان يمكن أن يفعلها أي انسان.

وممكن أن تجد فلسطينيا يوالي قادة إسرائيل، وغير فلسطيني يقاتل ضد الإسرائيليين.

مع ذلك، هذا لا يعني إن قضية الفلسطينيين ليست حق.

(وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وبرفقة أعضاء في الكنيست في ضيافة إحدى عائلات بدو النقب على وجبة الإفطار). pic.twitter.com/S7VvBuZ62J — نظير الكندوري (@nadheer2) March 20, 2024

واستنكر متابعون قيام العائلة باستضافة غانتس، وقالوا إن "الخيانة والخذلان يمكن أن يفعلها بعض الناس، ويمكن أن تجد فلسطينيا يوالي قادة إسرائيل، وغير فلسطيني يقاتل ضد الإسرائيليين".

غانتس وزير الاحتلال الاسرائيلي (الدفاع) وعضو الكنيست شوستر على مائدة افطار في شهر رمضان مع بعض الخونة من عائلة الزيادنة من بدو النقب!

هؤلاء كيف يمكن وصف احدهم بعربي أو مسلم وهم يطعمون المحتل القاتل ويعينونه على المظلومين من اخوانهم في غزة ويمنعون الطعام عن اطفال #غزة!

عشنا وشفنا… pic.twitter.com/9Hz6OHnxAZ — محمد جمال هلال (@gamal_helal) March 20, 2024

وعلق آخرون على المقطع بالقول "هؤلاء كيف يمكن وصف أحدهم بالعربي أو المسلم، وهم يطعمون المحتل القاتل ويعينونه على قتل المظلومين من إخوانهم في غزة، ويمنعون الطعام عن أطفال غزة!".

وتفاعل آخرون مع المقطع بالقول "عشنا وشفنا الخيانة التي حدثت من قبل في عهد صلاح الدين الأيوبي ونور الدين زنكي!".

⛔مشهد مقرف مثير للاشمئزاز لمجموعة خونة من عائلة الزيادنة من بدو النقب، استقبلوا وزير الدفاع غانتس وايلا وادرعي و وعضو الكنيست شوستر على مائدة الإفطار في شهر رمضان، انتظروا آذان المغرب ليفطرو مع قتلة أطفال #غزة

هؤلاء كيف يمكن وصف احدهم بعربي أو مسلم وهم يطعمون المحتل القا.تل… pic.twitter.com/PsHwOs6Dk7 — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) March 20, 2024

ووصف متابعون الفيديو بالسخيف، وقالوا إن مستوى التفكير لدى عضو حكومة الحرب في جيش الاحتلال سخيف جدا باستخدامه هذا الأسلوب ليستفز المقاومة وأهل غزة والعرب.

مستوى تفكير سخيف وزير الحرب في جيش الاحتلال يستخدم هذا الاسلوب ليستفز المقاومة وأهل غزة والعرب ..الاطفال استحوا يعملوها اذا وزير الحرب هيك تفكيره فما حال الباقين 😬 — Raeda Awawdeh (@raedaawawdeh) March 20, 2024

ولفت بعض المدونين الانتباه إلى أمر مهم، وهو عدم الاعتماد على تلك الصور التي ينشرها العدو لبعض بدو النقب المتعاونين معه، مشيرين إلى أن "الخيانة" ليست صفة ملازمة لبدو النقب كما يحاول الاحتلال تجسيده.

وطرح مغردون سؤالا لماذا دائما ما تتحدث الأخبار على منصات التواصل عن "خيانة بدو النقب" للشعب الفلسطيني، فأجاب أحد المغردين بالقول إن إسرائيل تريد أن تعطي نظرة سيئة عن بدو النقب، وتفصلهم عن المجتمع الفلسطيني.

هيك بدها إسرائيل تعطي نظرة عنهم وتفصلهم عن المجتمع الفلسطيني ، ولا من متى نيتنياهو ولا غانتس مهتم بالعرب من فلسطين؟

++ بالواقع مختلف كثير من بدو النقب عايشين بققر ورافضين الجنسيات الإسرائيلية بس عشان يثبتوا بأرضهم — SHAHD ★ (@sha05d) March 20, 2024

وسألت منصة رقمية محلية علي الزيادنة حول استضافة عضو حكومة الحرب الإسرائيلية مع أعضاء من الكنيست، فأجاب أنهم يستضيفون من يأتي إليهم، وأنهم يعيشون في دولة واحدة، وأن 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثبتت هذه الأمر، وأنهم ضيوف ليس أكثر.

وأعاد مغردون تداول مقطع فيديو لعلي الزيادنة وهو في مجلس الأمن لدعم إسرائيل في حربها على غزة، وظهر علي في المقطع، وهو يسأل مندوب فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور، لماذا تم خطف أخوتي، ليرد عليه منصور أتذكر الـ30 ألف شخص الذين استشهدوا بالقصف الإسرائيلي على غزة.

وتقع صحراء النقب في الجزء الجنوبي من فلسطين المحتلة، ويحدها وادي عربة من الشرق، وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة من الغرب، وجبال الخليل وبرية الخليل من الشمال.