صحيفة كندية تسحب كاريكاتيرا لنتنياهو بعد اتهامها بمعاداة السامية

سحبت صحيفة "لابريس" الكندية رسما كاريكاتيريا يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هيئة "مصاص دماء"، بعد تعرضها لحملة شديدة تضمنت اتهامات لها بمعاداة السامية.

وكتبت رئيسة تحرير الصحيفة ستيفاني غرامون في نص الاعتذار أن الرسم الكاريكاتيري كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي، مشيرة إلى أنه تمت إزالته من كل المنصات التابعة للصحيفة.

وقالت إن رسام الكاريكاتير بالصحيفة سارج شابلو أكد أنه لم تكن له مطلقا نية الترويج لمعاداة السامية.

وأضافت الصحيفة الناطقة بالفرنسية في بيان "من المؤسف تصوير رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه مصاص الدماء، إذ إن هذه الشخصية السينمائية استخدمت في الدعاية النازية خلال الحرب العالمية الثانية".

🔸The Canadian newspaper La Presse published an caricature of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, depicting him as the vampire from the movie "Nosferatu".

🔸The caricature sparked outrage leading to the newspaper's retraction and apology, clarifying that it was meant as a… pic.twitter.com/rxyYcOk9TT — Owl Post (@_PalestineFree) March 21, 2024

وكانت لابريس نشرت رسما كاريكاتيريا يظهر نتنياهو في هيئة "مصاص دماء"، لاعتزامه شن هجوم على مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة.

ويظهر الرسم الذي نشرته الصحيفة الرقمية أمس الأربعاء، نتنياهو بأذنين مسننتين ومخالب وهو يقف مرتديا معطفا طويلا على متن سفينة شراعية في صورة تذكّر بمصاص الدماء في فيلم "نوسفيراتو" (Nosferatu) لعام 1922.

ونشر الرسم تحت عنوان "نوسفينياهو في طريقه إلى رفح"، وأعلن نتنياهو اعتزامه مهاجمة رفح بحجة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم الضغوط الدولية الرامية لثنيه عن تنفيذ مخططه.

وتعرضت لابريس لانتقادات من ساسة في كندا بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو وزعماء يهود، وواجهت اتهامات بمعاداة السامية، مما دفعها لسحب الرسم وتقديم اعتذار.