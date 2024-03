صحيفة كندية تسحب كاريكاتيرا لنتنياهو بعد اتهامها بمعاداة السامية

سحبت صحيفة "لابريس" الكندية رسما كاريكاتيريا يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هيئة "مصاص دماء"، بعد تعرضها لحملة شديدة تضمنت اتهامات لها بمعاداة السامية.

وكتبت رئيسة تحرير الصحيفة ستيفاني غرامون في نص الاعتذار أن الرسم الكاريكاتيري كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي، مشيرة إلى أنه تمت إزالته من كل المنصات التابعة للصحيفة.

وقالت إن رسام الكاريكاتير بالصحيفة سارج شابلو أكد أنه لم تكن له مطلقا نية الترويج لمعاداة السامية.

وأضافت الصحيفة الناطقة بالفرنسية في بيان "من المؤسف تصوير رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه مصاص الدماء، إذ إن هذه الشخصية السينمائية استخدمت في الدعاية النازية خلال الحرب العالمية الثانية".

