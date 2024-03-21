شاهد.. نخبة سرايا القدس داخل نفق قتالي شمالي غزة خلال رمضان

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد تظهر مقاتليها من وحدة النخبة في عقدهم القتالية بشمال غزة خلال شهر رمضان، كما تظهر المشاهد استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وقالت السرايا إن "المشاهد من داخل العقد القتالية لنخبة سرايا القدس في لواء شمال غزة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الجهاد والمقاومة".

وأظهرت اللقطات المعروضة، نفقا قتاليا فيه عدد من مقاتلي السرايا، وينتهي بدرج، وصولا إلى استعداد أحد المقاتلين لاستهداف مسيرة إسرائيلية بالرشاشات الثقيلة، ومن ثم إطلاق النيران باتجاهها.

وقال أحد عناصر السرايا من داخل النفق القتالي، "يهل علينا رمضان ضمن معركة طوفان الأقصى، من هنا، من باطن الأرض، من الأنفاق القتالية لسرايا القدس لواء الشمال وحدة النخبة".

وأضاف "نبرق التحية إلى محور المقاومة وعلى رأسهم يمن العروبة، وأهلنا في لبنان، وكتيبة جنين، وكتائب الضفة الباسلة، وكل عام وأنتم بخير".

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية كشفت -في وقت سابق- عن أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بحجم شبكة الأنفاق في غزة، التي فاقت تقديرات القادة العسكريين بنحو 600%.