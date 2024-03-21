شاهد.. القسام تقتل قناصا إسرائيليا بطلق ناري ضد التحصينات

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد توثق عملية قنص أحد قناصي جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد استعداد أحد قناصي القسام لتنفيذ المهمة، إلى جانب مكان اختباء القناص الإسرائيلي الذي بدا محاطا -وفق الفيديو- بجهاز كاشف وسائط الرؤية (العدسات).

كما وثق فيديو القسام "إطلاق قنابل دخانية للتغطية على عملية القنص، وإجلاء الجندي القتيل".

وفي وقت سابق اليوم قالت القسام: "تمكنا من قتل قناص صهيوني بطلق ناري من عيار 12.7 ضد التحصينات شرق مجمع الشفاء بمدينة غزة".

وفي 22 فبراير/شباط قالت كتائب القسام، إن مقاتليها نفذوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول القسامية محلية الصنع، وأدت إلى مقتل العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال؛ منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.