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بوساطة قطرية.. أوكرانيا تستعيد 6 أطفال من روسيا

A 7-year-old Ukrainian boy, who is the first child released under a new mechanism Qatar has set up with the goal of repatriating children from Russia to Ukraine, stands with his grandmother while interacting with Russia's Commissioner for Children's Rights, Maria Lvova-Belova and a Qatari diplomat in this handout image taken at Qatar's embassy in Moscow, Russia October 13, 2023. Qatar's Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. IMAGE HAS BEEN BLURRED AT SOURCE.
مشهد سابق لتسلم عائلات أوكرانية أطفالها بوساطة قطرية (رويترز)
21/3/2024

استعادت أوكرانيا، اليوم الخميس، المزيد من الأطفال من روسيا بوساطة من قطر التي تعمل منذ فترة على مساعدة العائلات في استعادة أطفالها بعد أن فرّقتهم الحرب.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء أن روسيا سلّمت 6 أطفال أوكرانيين إلى بلادهم بوساطة قطرية.

ونجحت قطر مرات سابقة في لمّ شمل عدة أطفال أوكرانيين مع عائلاتهم.

وأوضح مسؤول قطري -في وقت سابق- أن الدوحة تعمل على استعادة المزيد من الأطفال الأوكرانيين من خلال آلية تم التوافق عليها مع الروس والأوكرانيين.

وجاء في بيان للخارجية القطرية أن عمليات لمّ شمل الأسر هي "جزء من مبادرة مستمرة تقودها قطر استجابة لطلبات روسيا وأوكرانيا لتحديد واستكشاف مجالات التعاون المحتملة".

المصدر : الجزيرة + وكالات