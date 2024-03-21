بوساطة قطرية.. أوكرانيا تستعيد 6 أطفال من روسيا

استعادت أوكرانيا، اليوم الخميس، المزيد من الأطفال من روسيا بوساطة من قطر التي تعمل منذ فترة على مساعدة العائلات في استعادة أطفالها بعد أن فرّقتهم الحرب.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء أن روسيا سلّمت 6 أطفال أوكرانيين إلى بلادهم بوساطة قطرية.

ونجحت قطر مرات سابقة في لمّ شمل عدة أطفال أوكرانيين مع عائلاتهم.

وأوضح مسؤول قطري -في وقت سابق- أن الدوحة تعمل على استعادة المزيد من الأطفال الأوكرانيين من خلال آلية تم التوافق عليها مع الروس والأوكرانيين.

وجاء في بيان للخارجية القطرية أن عمليات لمّ شمل الأسر هي "جزء من مبادرة مستمرة تقودها قطر استجابة لطلبات روسيا وأوكرانيا لتحديد واستكشاف مجالات التعاون المحتملة".