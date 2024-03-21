بريطانيا تهدد إسرائيل بوقف تصدير السلاح إليها

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن بريطانيا هددت تل أبيب بوقف تصدير السلاح إليها، إذا لم تسمح لجمعية الصليب الأحمر بزيارة أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الطلب البريطاني جاء على خلفية تقارير تفيد بأن إسرائيل ترفض السماح للصليب الأحمر بزيارة معتقلي حركة حماس، بسبب الظروف القاسية التي يحتجزون فيها.

وتزعم إسرائيل أنها تعتقل عشرات من عناصر وحدة النخبة في كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- شاركوا بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم توضح إسرائيل عدد هؤلاء الأسرى أو مكان احتجازهم.

يأتي ذلك، بعد إعلان كندا أمس الأربعاء وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الثلاثاء إن "حكومة بلادها ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل".

ويذكر أن بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة لإسرائيل.

كما شهدت في الأشهر الماضية مظاهرات حاشدة تندد بالإبادة الجماعية في غزة، وتطالب بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.

ومؤخرا، كشف تقرير أن بريطانيا تتصدر -مع ألمانيا- قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم إسرائيل بالأسلحة، رغم اتهامات الإبادة الجماعية التي تلاحق إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

كما رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ ما يزيد على 4 أشهر، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين.