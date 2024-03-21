بدء اجتماع وزاري عربي في القاهرة لبحث جهود الهدنة بغزة

بدأ اجتماع وزاري عربي في القاهرة -اليوم الخميس- بحضور مسؤول فلسطيني رفيع لبحث جهود تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق مصدر رسمي.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد -في منشور عبر منصة إكس- بأن الاجتماع يضم وزراء خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ويبحث الاجتماع جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وحتمية تحقيق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات، من دون تفاصيل أكثر.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت لاحق اليوم الخميس عقب الاجتماع مع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

السيسي وبلينكن

على صعيد متصل، التقى بلينكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. وقال مكتب الرئيس المصري ووزارة الخارجية الأميركية إن السيسي وبلينكن استعرضا التقدم المحرز في المفاوضات.

وشدد السيسي على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار"، مشيرا إلى كارثة إنسانية تهدد حياة المدنيين في غزة. وحذر الرئيس المصري من "العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

وكان بلينكن وصل إلى القاهرة -في وقت سابق اليوم الخميس- قادما من السعودية، ضمن جولته السادسة بالمنطقة منذ حرب غزة، والتي يختتمها غدا الجمعة في إسرائيل.

وتتزامن جولة بلينكن في المنطقة مع انطلاق مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية التي تأتي بدعم أميركي قوي عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.