غلق مركز للمساعدات في شمال غزة بسبب استشهاد مسؤوليه

"إلغاء تسليم المساعدات نتيجة عدم تأمين المساعدات وارتقاء الشهداء" كلمات كتبت على ورقة بيضاء علقت على أحد مراكز تسليم المساعدات بشمال قطاع غزة، ونشر مراسل الجزيرة أنس الشريف الصورة عبر حساباته على منصات التواصل، مرفقة بتعليق كتب فيه "هذا حالنا في غزة والشمال، يستشهد خير الشباب لأجل لقمة العيش".

حسبنا الله ونعم الوكيل

تم إلغاء تسليم المساعدات نتيجة عدم تأمين المساعدات وارتقاء الشهداء pic.twitter.com/yarPEOsPb4 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 20, 2024

اللافتة أثارت غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، وشاركوا حسرتهم على استمرار الأزمة الإنسانية وخاصة في شمال غزة الذي يتعرض لحصار خانق من قوات الاحتلال، ويخيم عليه شبح المجاعة.

للأسف تم الغاء تسليم المساعدات في شمال غزة بسبب قتل عدد من المسؤولين عن تنظيم ودخول المساعدات. حزن وقهر. pic.twitter.com/8Vks9ndUaB — MO (@Abu_Salah9) March 20, 2024

وأطلق رواد منصات التواصل الاجتماعي وسم "غزة تموت جوعا" لنقل معاناة أهالي القطاع.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اللواء فائق المبحوح الذي أشرف مؤخرا على تأمين دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية، إلى شمال القطاع بعد نحو 5 أشهر من القصف والحصار المستمر.

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل اغتالت مسؤول عمليات الشرطة بغزة فايق المبحوح لأنه أفشل المشروع الإسرائيلي بتنظيم روابط مع العشائر الفلسطينية التي رفضت التعامل مع الاحتلال#حرب_غزة pic.twitter.com/qNLiyC89qQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 18, 2024

واتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية إسرائيل بـ"تعمد" منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، منها المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، في حين حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من أن الناس في القطاع على حافة المجاعة.