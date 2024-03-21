الجيش الأميركي يعلن إحباط هجوم حوثي ويقصف الحديدة غرب اليمن

أعلن الجيش الأميركي تدمير طائرة مسيرة وزورق مسير أطلقهما الحوثيون، في المقابل قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مساء الأربعاء إن هجوما أميركيا بريطانيا استهدف منطقة الكثيب بمحافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان إن الجيش الأميركي وقوات التحالف دمروا طائرة مسيرة وزورقا مسيرا أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر مساء أمس الأربعاء.

وجاء في البيان أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف".

بدورها، ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب أن العدوان الأميركي البريطاني استهدف مساء الأربعاء بغارة منطقة الكثيب، غربي مدينة الحديدة الساحلية.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل بشأن نتائج الغارة، في حين لم يصدر تعليق فوري من قبل الجانب الأميركي أو البريطاني.

وتوجد قاعدة عسكرية بحرية للحوثيين في منطقة الكثيب المستهدفة، بحسب إعلام يمني.

وتعد الحديدة إحدى أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وتضامنا مع قطاع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.