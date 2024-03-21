الأمم المتحدة: السودان يواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية"

حذرت مسؤولة في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، من أن السودان حيث يلوح شبح المجاعة بعد نحو عام من الحرب، يواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، منددة بتقاعس المجتمع الدولي.

وقالت إيديم وسورنو نيابة عن منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن "من جميع النواحي وحجم الاحتياجات الإنسانية وعدد النازحين والمهددين بالجوع، يشهد السودان إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة".

واستنكرت قائلة "يحدث استهزاء إنساني في السودان خلف ستار من الإهمال والتقاعس الدولي. وببساطة، نحن نخذل الشعب السوداني"، متحدثة عن "اليأس" الذي يعيشه السكان.

وأدى القتال منذ 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

وفي مطلع مارس/آذار، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق.

وأضافت وسورنو "منذ ذلك الحين، يؤسفني أن أقول إنه لم يتم إحراز تقدم كبير على الأرض".

ويواجه حوالي 18 مليون سوداني خطر المجاعة، أي بزيادة 10 ملايين شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما يعاني 730 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.

وأكدت وسورنو أن سوء التغذية "يودي بالفعل بالأطفال"، مشيرة إلى أن "شركاءنا في المجال الإنساني يتوقعون وفاة حوالى 222 ألف طفل بسبب سوء التغذية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

كما أشارت أيضا إلى أن هناك خطر وفاة الأطفال الضعفاء بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن أكثر من 70% من المرافق الصحية خارجة عن الخدمة.