مجازر جديدة للاحتلال بغزة وإصابة 9 من جنوده باشتباكات مع المقاومة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة -اليوم الأربعاء- إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 104 شهداء و162 مصابا، بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال محاصرة مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، في حين أصيب 9 جنود إسرائيليين في المعارك الدائرة داخل غزة.

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 31 ألفا و923 شهيدا و74 ألفا و96 مصابا.

كما أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة باستشهاد أكثر من 100 من العاملين في تقديم المساعدات في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال أسبوع، مشيرا إلى أن هدف هذه المجازر هو تكريس سياسة التجويع ونشر الفوضى والفلتان الأمني في القطاع.

وقال إن جيش الاحتلال أعدم أكثر من 50 مدنيا في أثناء اقتحامه مجمع الشفاء، في حين أشار مراسل الجزيرة إلى أن قوات الاحتلال أجبرت بعض المرضى على مغادرته باتجاه شارع الرشيد.

كما اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن قواته اعتقلت "حتى الآن 300 مشتبه بهم بمجمع الشفاء وقتلت عشرات المسلحين"، حسب تعبيره.

مجزرة بالنصيرات

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 27 فلسطينيا -معظمهم نازحون- وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء في قصف عنيف نفذه الطيران الإسرائيلي على منازل سكنية.

وأظهر مقطع فيديو وثقه صحفي فلسطيني تكدس جثامين الشهداء داخل ثلاجة حفظ الموتى وخارجها في مستشفى شهداء الأقصى إثر القصف الإسرائيلي.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية باستشهاد فلسطينيين في قصف للطيران الإسرائيلي على منطقة السدرة في حي الدرج شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في مدينة غزة وشمالها.

كما استشهد 9 فلسطينيين من عائلة الجربة في قصف إسرائيلي على منزل للعائلة بمخيم البريج وسط القطاع.

وفي شمال القطاع، قال مراسل الجزيرة إن 3 شهداء و10 جرحى سقطوا في استهداف مسيرة إسرائيلية لمواطنين عند مفترق حمودة شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي بلدة بيت لاهيا، أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا وإطلاق نار استهدف المناطق الغربية للبلدة.

كما شيع أهالي مدينة غزة جثامين عشرات الشبان الفلسطينيين الذين استشهدوا بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء انتظارهم وصول المساعدات -مساء أمس الثلاثاء- من أجل تأمين دخولها إلى مدينة غزة.

وحصلت الجزيرة على صور تظهر اللحظات الأولى التي تلت القصف، وأخرى لمراسم دفن الشهداء وشهادات ذويهم.

كما استهدفت غارات إسرائيلية مناطق عدة بمدينة غزة وشمالها بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف.

جنوبا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، بغارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرقي مدينة رفح.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 4 شهداء وعدد من المصابين من أسفل منزل عائلة عيسى الذي تعرض لغارتين إسرائيليتين أدتا لتدميره بالكامل.

كما أفاد المراسل بأن طائرات الاحتلال تواصل غاراتها على بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جرحى إسرائيليون

وفي ما يخص عمليات المقاومة، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي اليوم، فقد أصيب 9 جنود إسرائيليين خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة داخل غزة، مما يرفع إحصائية الضباط والجنود الجرحى إلى 3099 منذ بدء الحرب.

وأشارت المعطيات إلى أن 486 من الجنود الجرحى كانوا في حالة صعبة، و820 في حالة متوسطة، و1793 بحالة طفيفة.

وأوضحت أن 1496 من الجرحى أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل لليوم الـ166 على التوالي حربها المدمرة على قطاع غزة، مما خلف عشرات آلاف الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة متواصلة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.