وزير إسرائيلي يطالب بإنهاء الاعتماد على الأسلحة الأميركية

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بأنه يجب على تل أبيب إنهاء الاعتماد على الأسلحة الأميركية بطريقة تسمح لها بالقتال لفترة طويلة بدون الحاجة لدعم الولايات المتحدة، معتبرا أن المواجهة مع واشنطن حتمية.

وأضاف أن شراكة إسرائيل مع الولايات المتحدة أمر يجب الحفاظ عليه، مشيرا إلى أنه لا يمكن لتل أبيب الاستمرار بهذه الصيغة التي بمجرد أن يكون لديها نزاع مع الولايات المتحدة، يتم إيقاف شحنات الأسلحة والدعم الأميركي.

وقال إلياهو "أعتقد أن هناك بالتأكيد أشياء كثيرة في هذه الحكومة لا أتفق معها، ومن بينها بالتأكيد تبعيتنا للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه أنا سعيد لأن إسرائيل اليوم تبذل جهودًا للحفاظ على العلاقة مع واشنطن".

ومضى الوزير الإسرائيلي "نحن بحاجة إلى إنتاج الأسلحة بأنفسنا بطريقة تسمح لدولة إسرائيل بالقتال لفترة طويلة دون أن نكون بالفعل بحاجة لأنبوب الأكسجين الأميركي الذي يسمح لنا بالقتال".

إبطاء المساعدات

والجمعة، قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة آي بي سي الأميركية، إن الولايات المتحدة بدأت في إبطاء المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وبحسب المصدر فإن شحنات الأسلحة الأميركية وصلت إلى إسرائيل في بداية الحرب بوتيرة سريعة للغاية، لكنها تباطأت لسبب غير معروف.

وقال المصدر أيضًا إن إسرائيل تدرك الإحباط الأميركي بشأن الحرب وضرورة بذل إسرائيل المزيد من الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت شبكة NBC الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشت استخدام بيع الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع حكومة بنيامين نتنياهو بالاستجابة لدعواتها لتقليل نطاق الهجوم العسكري في قطاع غزة.

والاثنين، جرى اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن، بعد أكثر من شهر من انقطاع التواصل المباشر، اتفقا خلاله على إرسال فريق تفاوض إسرائيلي إلى واشنطن لبحث بديل للعملية العسكرية في رفح المكتظة بمئات آلاف النازحين.