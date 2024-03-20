نتنياهو يتحدث عن فترة استعداد قبل اجتياح رفح

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه عن الاستعداد لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، لكنه قال إن الأمر "سيتطلب بعض الوقت"، في حين نقلت وكالة رويترز أنه سيتحدث مع أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي بعدما انتقده زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر.

وقال نتنياهو -في خطاب متلفز اليوم الأربعاء- "في محادثتنا الأخيرة، قلت للرئيس الأميركي: من المستحيل إكمال النصر من دون دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح من أجل القضاء على بقية كتائب حماس".

وتابع "أريدكم أن تعلموا أنني وافقت بالفعل على الخطة العملياتية للجيش الإسرائيلي، وسنوافق قريبا أيضا على خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأشار نتنياهو إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعاه إلى الأخذ بمقترحات المسؤولين الأميركيين سواء في المجال الإنساني أو الجوانب الأخرى، وأضاف "هناك أوقات اتفقنا فيها مع أصدقائنا، وهناك أوقات لم نتفق معهم".

وتعد الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل في حربها على غزة سياسيا وعسكريا، إذ استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي عدة مرات لعرقلة قرارات تدعو لوقف إطلاق النار، كما زوّدت الجيش الإسرائيلي بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر.

لكن واشنطن دعت تل أبيب للامتناع عن اجتياح رفح إلى حين وضع خطة لإجلاء المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة من مختلف أنحاء قطاع غزة هربا من الحرب، ويقدر عددهم بحوالي 1.4 مليون.

تنسيق أميركي إسرائيلي

وطلب بايدن من نتنياهو إرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن لمناقشة سبل تجنب عملية واسعة النطاق في رفح.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية -أمس الثلاثاء- إيفاد وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي للمشاركة في هذه المباحثات، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو استبعد المؤسسة الأمنية من قرار إرسال الوفد إلى واشنطن.

من جهته، أفاد البيت الأبيض بإمكانية انعقاد الاجتماع الإسرائيلي الأميركي بشأن هجوم رفح مطلع الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن نتنياهو سيلقي كلمة عبر الفيديو على الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي خلال اجتماعهم السياسي الأسبوعي على الغداء اليوم الأربعاء، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهها له زعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس السيناتور تشاك شومر.

وانتقد الجمهوريون بشدة السيناتور شومر بعدما وصف نتنياهو بأنه عقبة أمام السلام ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال نتنياهو لشبكة "سي إن إن" الأميركية الأحد الماضي إن تصريحات شومر غير لائقة.

وجدد شومر انتقاداته، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز التي نقلت عنه قوله إن مستقبل إسرائيل قد ينتهي ما لم تحظ بدعم أميركي، معربا عن خشيته من أن تصبح إسرائيل بقيادة نتنياهو منبوذة عالميا.