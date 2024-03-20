متضامن مع غزة.. مسؤول أممي كبير يتهم أمن المنظمة بالاعتداء عليه

اتهم مسؤول كبير في الأمم المتحدة -عرف بمواقفه التضامنية مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة– أفرادَ أمن بمقر المنظمة في نيويورك، بالاعتداء عليه.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن برونو دونات سقط خلال مقاومته بالقوة محاولة إخراجه من المبنى، بعد رفض طلبه بالتظاهر هناك.

ويشغل دونات (54 عاما) -وهو أميركي موريشيوسي- منصبا كبيرا في الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.

وقد بدأ دونات إضرابا عن الطعام في الأول من مارس/آذار الحالي، وذلك للتضامن مع الأطفال الذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوقف إضرابه عن الطعام أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لآلام وقيء جراء الحادث حسب قوله.

وأوضح دونات أنه مُنع من دخول المبنى عندما همّ بذلك للقاء زميل له في وقت متأخر من مساء الاثنين، وأنه تم جره وسحبه إلى الخارج.

وأشار إلى أنه تم إلقاؤه على الأرض مما أدى إلى اصطدم رأسه بالرصيف، وتسبب له في نزف، وأظهر صورة لإصابة في مؤخرة رأسه، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى أمس عن استشهاد 31 ألفا و819 فلسطينيا، وإصابة 73 ألفا و934 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.