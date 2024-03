كوريا الشمالية تجري تجربة لصاروخ "يصعب تعقبه"

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء نجاحها في اختبار أرضي لمحرك صاروخ جديد متوسط المدى، تفوق سرعته سرعة الصوت، يعمل بالوقود الصلب، ويصعب تعقبه أو تدميره.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على التجربة التي أجرتها إدارة الصواريخ في كوريا الشمالية أمس الثلاثاء في قاعدة سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي البلاد.

وتحدثت الوكالة عن "تجربة أرضية لمحرك يعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ الفرط صوتية المتوسطة المدى"، وُصفت بأنها "ذات قيمة إستراتيجية أخرى".

ونقلت عن الزعيم كيم قوله إن "القيمة الإستراتيجية العسكرية لنظام الأسلحة هذا يُقدّر بأهمية الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

وجاء إعلان بيونغ يانغ اليوم غداة إشراف الزعيم كيم أمس على تدريبات شملت قاذفات صواريخ متعددة مجهزة حديثا وكبيرة جدا مع التركيز على الاستعداد التام لدحر عاصمة العدو".

