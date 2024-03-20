كاميرون: الهدنة ضرورية بغزة لكن وقف الحرب يتطلب شروطا

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء إن وقف الحرب على قطاع غزة أمر ضروري للسماح بإطلاق سراح المحتجزين في القطاع، لكنه أكد أنه هناك حاجة أولا إلى استيفاء الكثير من الشروط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال كاميرون في مقابلة مع رويترز خلال زيارة لتايلاند "ما يجب أن نحاول القيام به بشكل حاسم هو تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

وأضاف "لن نفعل ذلك إلا إذا تم استيفاء مجموعة كبيرة من الشروط.. علينا إخراج قادة حماس من غزة، وعلينا تفكيك البنية التحتية الإرهابية".

وأكد الوزير البريطاني أن حل الدولتين ممكن، لكن أمن إسرائيل أمر حيوي.

وتقدّر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

مساعدات غذائية بريطانية

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن مساعدات غذائية بريطانية بأكثر من ألفي طن دخلت قطاع غزة عبر الأردن مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتولى توزيعها.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المساعدات تكفي أكثر من 275 ألف فرد مضيفة أن 150 طنا منها مساعدات بتمويل بريطاني، ومنها خيام وأغطية، أرسلت في 13 مارس/آذار الجاري، وستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) توزيعها.

وقالت وكالات إغاثة إن القطاع يعاني من نقص واسع النطاق في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، وتوقع تقرير أيدته الأمم المتحدة حدوث مجاعة وأن يواجه نحو نصف السكان في جميع أنحاء القطاع "جوعا كارثيا".

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.