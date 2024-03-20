عاجل,
أخبار

عاجل| نيويورك تايمز عن وثائق اطلعت عليها: الأونروا وافقت على تسليم قائمة بموظفيها للسلطات الإسرائيلية كل 3 أشهر

20/3/2024-|آخر تحديث: 20/3/202408:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة