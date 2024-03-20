شاهد.. القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لقطات توثق استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الزهراء شمال غربي المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات اقتراب أحد عناصر القسام من ناقلة الجند الإسرائيلية، حيث قال: "بسم الله، الله أكبر"، ثم استهدفها بقذيفة "الياسين 105"، لتصيبها إصابة مباشرة.

وبعد الاستهداف، قال المقاتل القسامي بصوت عالٍ "اسمع رنّلي عالونش يجي يشيلها".

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.