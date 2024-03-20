شاهد.. القسام تستهدف دبابات إسرائيلية في محيط "الشفاء"

بثت الجزيرة مشاهد جديدة للمعارك الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد اقتراب عناصر من القسام من آليات عسكرية إسرائيلية واستهدافها بقذائف "الياسين 105"، وإصابتها إصابة مباشرة واندلاع النيران فيها.

وكانت القسام قد أعلنت -الاثنين الماضي- أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة، بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، و"تستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأمس الثلاثاء أعلنت القسام استهداف 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء، فضلا عن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "تي بي جي" (TBG) وإيقاعها بين قتيل وجريح في المنطقة ذاتها.

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.