رويترز: مسؤول كبير بحزب الله في زيارة "تاريخية" إلى الإمارات

قالت 4 مصادر مقربة من حزب الله لوكالة رويترز إن وفيق صفا، المسؤول الكبير في الحزب، أجرى زيارة "تاريخية" إلى الإمارات لتسهيل إطلاق سراح أكثر من 10 مواطنين لبنانيين محتجزين هناك.

وقال محللون إن الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الإمارات قد تشير إلى "تحول كبير" عن العداء الذي ميز العلاقات منذ فترة طويلة بين الجانبين.

ولم يصدر بعد أي تعليق من وزارة الخارجية الإماراتية على هذا التطور.

ووصف أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، زيارة وفيق صفا بأنها "صفحة جديدة" في العلاقات بين الإمارات وحزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون "جماعة إرهابية".

وقالت المصادر إن صفا سافر إلى الإمارات أمس الثلاثاء على متن طائرة خاصة، وهو يدير وحدة الارتباط والتنسيق التابعة لحزب الله المسؤولة عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويخضع لعقوبات أميركية.