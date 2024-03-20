جدد هجومه على نتنياهو.. شومر: إسرائيل قد تنتهي بدون دعم أميركي

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن السيناتور الأميركي تشاك شومر قوله إن مستقبل إسرائيل قد ينتهي ما لم تحظ بدعم أميركي، معربا عن خشيته من أن تصبح إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو منبوذة عالميا حتى بالولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن السيناتور تشاك شومر قوله إن نتنياهو يمكن أن يمنع إجراء انتخابات في إسرائيل حتى عام 2026.

وكان شومر قد دعا بخطاب قبل أيام إلى إجراء انتخابات في إسرائيل، موجها انتقادات إلى نتنياهو، مما أثار غضب الأخير.

ويواجه نتنياهو ضغوطا دولية متزايدة لا سيما من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أشاد الجمعة بـ"الخطاب الجيد" الذي ألقاه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ودعا فيه إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

ودان نتنياهو في مقابلتين مع قناتي سي إن إن وفوكس نيوز الأحد هذه الدعوة، ورأى أن تصريحات تشومر أرفع شخصية يهودية في السلطة التشريعية الأميركية، "ليست في محلها على الإطلاق"، مؤكدا "لسنا جمهورية موز".

وقال إن أعضاء "المجتمع الدولي" الذين يدعون إلى إجراء انتخابات "يفعلون ذلك لأنهم يعلمون بأن الانتخابات ستوقف الحرب وستشل البلاد لمدة 6 أشهر على الأقل".

ولا يوجد حتى الآن موعد محدد للانتخابات البرلمانية في إسرائيل.