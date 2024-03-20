ترامب: تهديداتي أسلوب تفاوض أجبر دول الناتو على الدفع

تباهى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه أعاد ملأ خزائن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتهديداته الأخيرة للدول الأعضاء في التكتل، معتبرا تهديداته "شكلا من أشكال التفاوض" مع دول الحلف في المقام الأول، جعلها تسدد التزاماتها المالية المستحقة للناتو.

وأثار ترامب -المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة- حالة من الذعر في أوروبا عندما هدد في فبراير/شباط الماضي بأنه لن يضمن بعد الآن حماية دول الحلف الأطلسي من روسيا، إذا لم تف بالتزاماتها المالية.

وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة وجهها العديد من القادة الأوروبيين ومنافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية أجراها معه السياسي اليميني نايجل فاراج، ومؤسس حزب إصلاح المملكة المتحدة "إنه شكل من أشكال التفاوض". وأضاف في المقابلة التي بثتها محطة "جي بي نيوز" الإخبارية البريطانية "على الولايات المتحدة أن تسدّد حصتها، وليس حصة الجميع".

وتفاخر ترامب بأنه أعاد تعويم خزائن حلف شمال الأطلسي بتصريحاته. قال "لقد باشروا الدفع بسبب تلك التعليقات التي سمعتموها قبل أسبوعين أو 3 أسابيع" دون إعطاء أي أمثلة.

وقال في المقابلة "لا تنسوا أن هذا الأمر برمته يكتسي بالنسبة إليهم أهمية أكبر مما يكتسيه بالنسبة لنا، هناك محيط يفصلنا عن بعض المشاكل.. محيط كبير وجميل".

ويوجه الملياردير الجمهوري ـالذي سيتنافس مع بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- بانتظام، انتقادات لأعضاء الحلف الأطلسي لعدم وفائهم بالتزامات على صعيد الإنفاق العسكري.