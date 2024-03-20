بلينكن يبدأ سادس زيارة للشرق الأوسط خلال الحرب ويضيف إسرائيل لجولته

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته السادسة للشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث وصل اليوم الأربعاء إلى مدينة جدة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن سيبحث في جدة والقاهرة جهود الوساطة التي تجريها قطر ومصر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، فضلا عن الجهود المبذولة لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة.

كما أعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيزور إسرائيل الجمعة في إطار جولته الشرق أوسطية، بعد أن يزور مصر غدا الخميس.

ولم تكن إسرائيل في البداية على جدول الأعمال، لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أكد أن بلينكن سيتوجه إلى هناك لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين.

وتأتي زيارة الوزير الأميركي بعدما استؤنفت في العاصمة القطرية الدوحة أول أمس الاثنين المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المحادثات استؤنفت بكل مساراتها، وشدد على أن أي هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وسيؤثر سلبا على التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.

وتعد الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل في حربها على غزة سياسيا وعسكريا، حيث استخدمت الفيتو (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي عدة مرات لعرقلة قرارات تدعو لوقف إطلاق النار، كما زوّدت الجيش الإسرائيلي بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر.