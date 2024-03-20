أردوغان: تركيا ضمن 4 دول تنتج مقاتلات الجيل الخامس في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأربعاء- إن بلاده باتت بفضل المقاتلة "قآن" واحدة من 4 دول قادرة على إنتاج مقاتلات الجيل الخامس.

وأضاف أردوغان -خلال تجمع جماهيري لحزب العدالة والتنمية بولاية إسبرطة جنوب غربي البلاد- أن تركيا تأتي ضمن أول 3 دول في تكنولوجيا الطائرات المسيرة في العالم.

وذكر أن الصناعات الدفاعية التركية كانت تعتمد بشكل كامل على الخارج، لكنها اليوم زادت معدل التوطين فيها من 20% إلى 80% خلال نحو عقدين.

وأضاف أنه "في السابق كانت الدول الغربية تمتنع عن بيع المسدسات لتركيا، لكن اليوم هناك طلب على المسدسات التركية المحلية من جميع أنحاء العالم".

يشار إلى مقاتلة الجيل الخامس "قآن" كانت قد نفذت في فبراير/شباط الماضي أول تحليق ناجح لها، وهي قادرة على أداء مهام قتالية جو جو، وتنفيذ ضربات دقيقة من أسلحتها الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وكانت تركيا قد أطلقت عام 2016 مشروعا باسم "تي إف إكس" لإنتاج طائرات مقاتلة محلية الصنع. وعام 2017، وقعت الشركة التركية لصناعات الفضاء صفقة مع شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية بقيمة 125 مليون دولار لإنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الجديد.

وبدأ العمل على التصاميم النظرية للمقاتلة "قآن" عام 2011، واستمرت حتى سبتمبر/أيلول 2013، وأُطلق البرنامج بشكل رسمي عام 2018، في حين كان من المخطط أن تكون الرحلة التجريبية الأولى عام 2026 وأن تدخل المقاتلة الخدمة عام 2032.

إقلاع ناجح

لكن يوم 21 فبراير/شباط الماضي شكل منعطفا بعد أن تمكنت المقاتلة "قآن" من تنفيذ أول عملية إقلاع ناجحة، ومن المقرر أن يتلوها تصنيع 7 طائرات أخرى من الطراز نفسه، بالإضافة إلى الطائرة الأولى المخصصة للاختبار والتجريب.

ووفق مصادر تركية فإنه يجري التخطيط لتسليم أول 20 طائرة من هذا الطراز عام 2028، لتنضم إلى أسطول القوات الجوية التركية، على أن يجري تصنيع طائرتين كل شهر لتحل محل طائرات إف-16 الأميركية.