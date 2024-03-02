واشنطن بوست: إحباط أميركي من حكومة نتنياهو "المتعجرفة"

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقترب من نقطة لم يعد ممكنا بعدها التسامح مع تحديها لشركائها الأميركيين.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين أعربوا عن إحباطهم العميق وغضبهم مما يرونها "حكومة إسرائيلية عنيدة ومتعجرفة".

يأتي هذا في الوقت الذي بعث فيه 28 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يؤيدون فيها وقف إطلاق نار مؤقت بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ومؤخرا، تصاعد الغضب بين سياسيين بارزين في واشنطن أغلبهم من الحزب الديمقراطي إزاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو، واتهموهما بالتسبب في كارثة في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 70 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل بالبنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات.